Fontana: reforma tributária será tratada semana que vem Os líderes dos partidos governistas pretendem promover na próxima semana uma reunião com os líderes das legendas da oposição e com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para discussão da proposta de reforma tributária, informou hoje o líder do governo na Câmara, deputado Henrique Fontana (PT-RS). Ele deu a informação ao fazer a jornalistas um relato do encontro que os líderes aliados tiveram hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.