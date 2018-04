Fontana: Lula está 'preocupado' com votações de MPs O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está "preocupado" com a interpretação do presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), de que o plenário pode votar matérias legislativas, com exceção de leis ordinárias, mesmo com a pauta trancada por medidas provisórias. Em conversa com o presidente sobre o assunto, o líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), disse que Lula demonstrou preocupação com a possibilidade de as MPs deixarem de ser votadas, já que a Câmara entraria em um novo ritmo de votações, e pediu mobilização dos parlamentares da base.