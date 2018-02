Fontana diz que reunião com oposição sobre reforma será na 3ª

O líder do governo na Câmara, deputado Henrique Fontana, informou que haverá uma reunião com os líderes da oposição, na próxima terça-feira, para tentar um consenso em torno da proposta de reforma tributária. Nessa reunião estarão, além de Fontana, o relator da proposta, deputado Sandro Mabel (PR-GO) e o presidente da Comissão Especial de Reforma Tributária, deputado Antonio Palocci (PT-SP). A oposição foi convidada para participar de uma reunião esta manhã, como o ministro da Fazenda, Guido Mantega, mas não compareceu.

Fontana afirmou que o governo buscará uma composição com todos os partidos para votar a reforma. "Eu aprendi uma coisa na política, que para brigar tem bastante tempo. Sempre é preciso buscar composição. A nossa expectativa, neste momento, é que a oposição participe deste esforço", disse o líder, ao deixar o Ministério da Fazenda.

O relator da proposta disse que solicitou uma conversa técnica com o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), um dos principais oposicionistas ao texto proposto pelo governo. "Eu acho o governador Serra uma pessoa inteligente, mas é governador de um estado muito importante e por isso é muito ocupado. Ele não teve tempo de se ater a todos os pontos da reforma", alfinetou Mabel, numa reação às críticas do governador paulista à proposta. Mabel deixou claro que a conversa terá que ser técnica. "Se for uma conversa política eu não tenho como resolver, porque não é minha função". Fontana disse acreditar que terá o apoio de Serra, já que, segundo ele, a reforma desonera investimentos, diminui a carga tributária sobre a folha de pagamento e simplifica o sistema tributário. "Para isto espero ter a parceria com o Serra", afirmou.