Fome e miséria na próxima campanha da CNBB A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) prepara o lançamento de uma campanha nacional de combate à fome e à miséria. Já foram realizados dois seminários, em Brasília, com a participação de bispos, economistas e representantes de organizações não-governamentais para discutir a campanha, cujo lançamento ocorrerá em abril, na 40.ª assembléia geral da CNBB. "O objetivo é fazer com que todo o Brasil, não só os bispos, assuma o desafio de superar a fome a miséria", explica o presidente da entidade, d. Jayme Chemello. "É uma questão fundamental para todos." O documento da assembléia deverá ser encaminhado aos partidos políticos e aos candidatos à Presidência da República. "Teoricamente ninguém discorda de que estamos diante de um quadro vergonhoso, mas a prática tem desmentido os discursos e as promessas", comenta o padre jesuíta João Roque Rohr, secretário-executivo da campanha. Os bispos estão utilizando um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que estima em 50 milhões o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, com renda inferior a R$ 80 mensais. O documento da CNBB deverá apontar formas de ajudá-los a viver melhor. Uma delas, já em andamento, com o apoio da Igreja e de ONGs internacionais, é a campanha para a construção de 1 milhão de cisternas no semi-árido nordestino. "Mostrou-se que é possível conviver com a seca naquela região com R$ 660 por cisterna", diz o padre Rohr. Os bispos também deverão criticar a distribuição da renda.