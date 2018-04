Foliões satirizam prisão de Arruda em bloco no Rio

Se em Brasília o governador José Roberto Arruda foi poupado da exposição pública no momento da sua prisão, no Rio, a irreverência dos blocos de rua não o perdoou. Um Arruda de terno e bermuda desfilou algemado pela Avenida Rio Branco, no Centro. Entre "lágrimas de crocodilo", distribuiu panetones e balbuciou que era inocente. A brincadeira foi do Embaixadores da Folia, bloco que desfila no seu 11º carnaval.

Veja também:

Marco Aurélio mantém prisão de governador José Arruda