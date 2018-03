Folha de salários do governo será auditada pela FGV A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, afirmou hoje que os ministérios "fizeram a lição de casa" e apresentaram, até sexta-feira da semana passada, as suas propostas de cortes nos gastos este ano. Segundo a ministra, a equipe econômica agora concluirá os ajustes com as demais pastas, para que o Decreto de Programação Orçamentária de 2011 possa ser publicado até o fim da próxima semana. "Vamos fazer da eficiência com o gasto público um mantra dentro de cada ministério. Vai ser uma tarefa permanente dentro do governo", afirmou a ministra.