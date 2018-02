Folha de pagamentos do Congresso aumenta R$ 860 milhões em 2011 A folha de pagamentos do Congresso em 2011 terá aumento de R$ 860 milhões, segundo dados levantados pela ong Contas Abertas. O cálculo do impacto no orçamento contabiliza não apenas ao aumento de 62% dos salários de deputados e senadores na ativa, aprovado no fim do ano passado, mas também os encargos devidos aos aposentados e pensionistas.