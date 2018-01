Folga de carnaval dos deputados vai durar 11 dias

Brasília - Após três dias intensos de votações na semana de pré-carnaval, a Câmara dos Deputados vive um dia de calmaria com apenas 62 parlamentares na Casa se revezando na tribuna da sessão não deliberativa. Os deputados terão pela frente 11 dias de folga e só voltarão a Brasília no dia 24.

Nos primeiros dias da "era" Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o novo presidente impôs um ritmo de votações acelerado e, com pouca tolerância aos deputados faltosos, o quórum vem se mantendo alto. Na segunda-feira, 9, dia sem sessões deliberativas, 464 estiveram presentes. O pico do quórum da semana foi na terça-feira, 10, com 492 deputados. Na quarta, 487 foram ao trabalho.

Cunha elogiou o quórum elevado na última terça-feira. "Isso mostra que a Câmara dos Deputados quer e vai trabalhar nesta Legislatura. Muito obrigado à Casa por todo este esforço", declarou o presidente no final da votação do Orçamento Impositivo.

