Folder de coligação do PT diz que Arruda é 'ficha suja'

Na última das quatro páginas do encarte, consta na lateral a informação de que os folders foram produzidos pela coligação do atual governador Agnelo Queiroz (PT) "Respeito por Brasília", com uma tiragem 100 mil exemplares. Atualmente, o petista está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de votos.

Um dos textos do material faz ataques diretos a Arruda e lembra que ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal por improbidade administrativa no âmbito de um esquema de corrupção que ficou conhecido como mensalão do DEM - e que consistia na compra de apoio parlamentar na Câmara Legislativa.

"Acabou a farsa. O ex-governador Arruda, que foi preso na Operação Caixa de Pandora, é agora, oficialmente, um ficha suja. A Justiça do Distrito Federal condenou o governador em segunda instância por comprar apoio de deputados com dinheiro de propina. A candidatura do mais novo ficha suja da política de Brasília poderá ser impedida a qualquer momento. Ele pode voltar à cadeia!", diz trecho do material.

Na última terça-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF) enquadrou Arruda na Lei da Ficha Limpa e rejeitou o pedido de candidatura do ex-governador, que deve recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Enquanto não houver uma decisão definitiva da Justiça Eleitoral, Arruda pode continuar fazendo campanha.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No material distribuído há também textos que acusam o ex-governador de mentir ao afirmar que foi alvo de golpe planejado pelo PT. "Golpe de verdade é o que ele tenta aplicar mais uma vez na população, quando mente sem parar, dizendo que não houve corrupção no governo dele", diz outro trecho do material.

Também foi destinado um espaço para um texto que lembra um vídeo de 2009 conhecido com a "oração da propina". Nele aparecem o então presidente da Câmara Legislativa, Leonardo Prudente (DEM), e corregedor da Casa, Júnior Brunelli (PSC), agradecendo a Deus "a benção" que representava para eles Durval Barbosa, responsável pela distribuição da propina.