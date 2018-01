'Foi uma brincadeira com intenção de elogio', diz Serra sobre desentendimento com Kátia Abreu Em jantar ontem, ministra teria jogado vinho em direção do senador após ele chamá-la de 'namoradeira'; em seu twitter, hoje, Kátia classificou a atitude do tucano como 'infeliz, desrespeitosa, arrogante e machista'