'Foi um bom começo de governo', diz Dilma

BRASÍLIA - Na saída da cerimônia de lançamento do programa de distribuição gratuita de medicamentos para hipertensão e diabete, chamado de Saúde Não Tem Preço, pela nova rede Aqui Tem Farmácia Popular, a presidente Dilma Rousseff falou sobre seu primeiro mês de governo. "Foi um bom começo de governo. Acho que o primeiro mês foi de muito trabalho, é um indicativo da quantidade de trabalho que teremos nos próximos meses", declarou a presidente, que chegou 45 minutos atrasada ao evento, realizado no Palácio do Planalto, em que estavam presentes 12 ministros.

Dilma evitou responder perguntas sobre a crise com o PMDB em função das nomeações para o segundo escalão federal e a indicação de Henrique Meirelles para o cargo da Autoridade Pública Olímpica (APO).