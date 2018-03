'Foi luta todo o tempo', diz Alencar ao sair do hospital O vice-presidente da República, José Alencar, deixou no início da tarde de hoje o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde a quarta-feira da semana passada. Ao sair, Alencar vestia terno, estava caminhando, sorriu e acenou para as pessoas. O vice-presidente disse estar se sentido bem e "com o coração ótimo". "Aqui foi luta todo o tempo", afirmou, animado.