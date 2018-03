'Foi institucional', diz Renan sobre reunião com Dilma O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse nesta terça-feira que não houve conversa sobre as relações tensas entre PMDB e governo e que as discussões no encontro de mais de duas horas com a presidente Dilma Rousseff, no Planalto, na noite desta segunda-feira, 2, foram apenas institucionais. "Está tudo em paz, porque nós não estávamos lá como representantes do PMDB", declarou Renan, deixando nas entrelinhas que a situação partidária realmente é complexa.