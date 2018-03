''Foi erro não ter enfrentado a questão das MPs''

O que o senhor pretende fazer se for eleito presidente da Câmara para barrar o excesso de medidas provisórias? Foi um erro da atual gestão não ter enfrentado a questão das MPs no início do mandato, provocando a paralisação do Congresso. Na presidência da Câmara, a principal postura é a de levar adiante apenas a medida provisória que de fato obedeça o caráter de relevância e urgência, pressupostos constitucionais. O senhor é favorável à fidelidade partidária com uma janela para a troca de legenda? Sou favorável à troca de legenda, desde que não seja às vésperas de uma nova eleição, de maneira oportunista. Deve haver um prazo estabelecido e o Congresso tem de legislar a respeito dessa questão o quanto antes. Os Conselhos de Ética das duas Casas têm se mostrado mais um instrumento para proteger os parlamentares acusados do que para apurar e punir as irregularidades. Qual a solução? Essa questão é levantada apenas porque não há mais denúncias de corrupção na Casa, o que tem frustrado a opinião pública.