Fogo amigo do PSDB acirra crise na campanha de Alckmin

Não bastasse a grave crise em sua campanha, que provocou até a troca do marqueteiro - sai Lucas Pacheco e entra Raul Cruz Lima, apoiado por Marcelo Simões -, o candidato do PSDB à prefeitura ainda foi atingido ontem pelo chamado fogo amigo. Em Ribeirão Preto, o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Alberto Goldman - braço direito de José Serra - defendeu mudanças na política de impostos do governo Geraldo Alckmin, qualificada como "primavera tributária". O ataque ocorreu no dia em que o PSDB deveria dar sua maior mostra de união. À noite, Serra e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso participaram de jantar em que manifestaram apoio a Alckmin. "O que existe é que por muitos anos foram feitas algumas primaveras tributárias e estamos fazendo agora uma avaliação", afirmou Goldman, numa referência à redução da alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para vários produtos e serviços promovida pelo ex-governador. "Vamos avaliar o resultado dessa baixa de vários produtos que o governador Geraldo Alckmin fez no passado." A redução do ICMS, especialmente sobre o álcool, tem servido a Alckmin na campanha para sustentar promessa de redução de tributos na prefeitura. No jantar, os principais representantes do PSDB tentaram juntar os cacos de olho em 2010. "É importante que a energia se canalize. Vamos ganhar aqui, mas temos que ter em vista 2010", declarou Fernando Henrique Cardoso. Apesar do discurso de unidade, ficou evidente a desunião do partido com a ausência de tucanos que integram a administração de Gilberto Kassab (DEM), proibidos pela direção do PSDB de comparecer ao evento. A tônica foi dada já no primeiro discurso da noite, do presidente do PSDB paulistano, José Henrique Reis Lobo. "Eu vou falar uma coisa e o Serra vai ficar bravo. Para chegar lá (Planalto) é preciso primeiro passar por aqui. Não podemos permitir que o nosso adversário crie aqui uma trincheira que vai dificultar o projeto de 2010", afirmou Lobo. Categórico, em seguida, lançou Serra como candidato à Presidência. "Essa campanha é uma etapa para o nosso projeto político em 2010. São Paulo tem posição: Serra presidente." O governador, que chegou ao evento atrasado e acompanhado de FHC, em discurso de 20 minutos citou Alckmin duas vezes e tentou passar uma mensagem de unidade. Cauteloso em relação à gestão de Kassab, seu sucessor na prefeitura, disse que São Paulo "avançou muito, mas ainda tem muito para avançar". Sobre a queda da intenção de voto no correligionário, disse que pesquisa "se faz e se muda com luta, e é a luta que o Alckmin está travando com o nosso apoio e o apoio do PSDB". Em seu discurso, Alckmin enfatizou que, em outras campanhas, o PSDB também teve fraco desempenho nas pesquisas. O candidato afirmou que o partido "está acostumado com a adversidade" e que a eleição é "uma corrida de revezamento, onde cada um cumpre uma etapa". No jantar foram vendidos 400 convites, por R$ 1 mil cada, segundo a organização. Foram servidos ravióli de queijo, filé com shitake e salada, além de vinho tinto, espumante e cerveja. O fogo amigo que antecedeu o jantar não partiu só de Goldman. Também veio do secretário municipal de Esportes, Walter Feldman, ameaçado de expulsão do PSDB por apoiar a reeleição de Kassab. Feldman não resistiu ontem à tentação de comentar a queda do marqueteiro de Alckmin. "Um marqueteiro não inventa em cima do vazio. Acho que o marqueteiro do Geraldo teve problemas na hora de apresentar qual é o projeto da candidatura." Segundo ele, a disputa eleitoral em São Paulo desde o início tendia a se polarizar entre oposição e situação, o que esvaziou o discurso de Alckmin. Um dos principais articuladores da manutenção da aliança PSDB-DEM, em nome de Serra, Feldman disse que o racha não só prejudicou os tucanos como beneficiou o PT. "Não tem lógica haver dois candidatos quando um governo vai bem."