Fogaça faz analogia entre suas posições e as de Obama O prefeito licenciado de Porto Alegre e candidato à reeleição, José Fogaça (PMDB) votou pouco antes das 13 horas na seção 74 da 2ª Zona Eleitoral, no Colégio Uruguai, e citou o candidato Democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama. Fogaça diz que está lendo um livro de Obama e fez uma analogia entre as posições do democrata e sua campanha. Fogaça disse que, em vez de ataques e manipulação política, Obama prefere uma linha construtiva, de respeito aos adversários. "Eu quero também sempre mostrar isso, ser alguém que privilegia o respeito democrático e jamais me valer da manipulação para tentar ganhar a eleição", declarou em entrevista, após votar, acompanhado da mulher Isabela e dos quatro filhos Carmela, Francesca, Gustavo e Martin.