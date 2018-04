Fogaça e Rosário trocam farpas Os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, José Fogaça (PMDB) e Maria do Rosário (PT), partiram para a provocação ao final do sexto debate que fizeram na campanha para o segundo turno, ontem à tarde na Rádio Guaíba. O peemedebista disse que sua concorrente se considera a "rainha do metrô" por ter trabalhado por uma emenda que prevê R$ 1,3 bilhão para a obra no Plano Plurianual do governo federal. "Não sou rainha de nada, mas não sou rei da incompetência e da demora", rebateu a petista.