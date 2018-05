Fogaça é alvo de ataques em debate O prefeito José Fogaça (PMDB), candidato à reeleição em Porto Alegre, foi o principal alvo dos demais participantes do debate promovido pela TVE no final da noite de quinta-feira. Os ataques mais agressivos partiram de Onyx Lorenzoni (DEM), Luciana Genro (PSOL) e Vera Guasso (PSTU). Manuela D?Ávila (PC do B) e Nelson Marchezan Júnior (PSDB) foram mais comedidos.