Fogaça deixa prefeitura gaúcha na próxima semana O prefeito de Porto Alegre (RS), José Fogaça (PMDB), confirmou hoje que deixará o cargo na próxima semana, dentro do prazo legal exigido, para concorrer ao governo do Estado. Não marcou a data, mas sinalizou que o dia 30 "é adequado", e evitou perguntas sobre sua postura na campanha eleitoral de 2008 quando era questionado se ficaria no cargo até o fim do mandato. "Essa pergunta eu não lembro de me ter sido feita", alegou.