Flexibilização do Código preocupa Dilma, diz Minc A repercussão negativa provocada pela proposta de flexibilização do Código Florestal, aprovada na Câmara, deve reforçar a resistência do governo ao texto e a disposição em negociar sua alteração. Segundo o ex-ministro do Meio Ambiente Carlos Minc, que se reuniu com Dilma na terça-feira, 24, a presidente Dilma Rousseff se mostrou "muito preocupada" com a possibilidade de a nova legislação comprometer a execução das metas de redução da emissão de gases estufa estabelecidas pelo País em reuniões internacionais.