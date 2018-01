Fleury critica recompensa no caso Celso Daniel O deputado federal do PTB e ex-governador do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, atacou hoje a decisão anunciada ontem pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) de recompensar financeiramente quem oferecer pistas sobre os assassinos do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT). Na chegada ao velório, que acontece desde a noite de ontem na Câmara Municipal da cidade, Fleury qualificou a idéia de ?simplista? e acrescentou que se trata de uma ?volta à era do velho oeste?. O deputado também não poupou críticas ao trabalho que vem sendo desempenhado pela polícia paulista. ?É lamentável que a polícia de São Paulo não tenha o modus operandi das principais quadrilhas de São Paulo, o nome dos principais autores e a relação de cativeiros?, disse, acrescentando que desde a época em que foi secretário de Segurança Pública do Estado, em 89, o efetivo policial não cresceu. Fleury disse ainda que os investimentos efetuados pelo governo estadual em segurança são mal direcionados e que a população deve reagir. ?A morte de Celso Daniel é um divisor de águas. É a gota d´água. E tem que haver uma reação muito forte, porque nos tornamos reféns de bandidos.? Perguntado sobre a hipótese de o crime ter sido motivado por questões políticas, Fleury não descartou a hipótese, a exemplo da maioria dos representantes petistas que falaram com a imprensa.