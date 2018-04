Flávio Rocha: 'Joaquim Barbosa é de esquerda e acredita no Estado forte'

RECIFE - Pré-candidato do PRB à Presidência, o empresário Flávio Rocha disse nessa sexta-feira, 20, que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, é uma pessoa "de esquerda e que acredita no Estado grande".

Rocha deu declaração ao ser questionado sobre o impacto de uma eventual candidatura de Barbosa pelo PSB. "Barbosa é uma pessoa de esquerda, que acredita no Estado grande e no intervencionismo estatal. Esse é o nosso principal ponto de discordância", disse o empresário, que desligou-se da Riachuelo, onde era CEO, para entrar na disputa eleitoral.

O empresário está em Recife participando do 17° Fórum Empresarial do Lide. Em sua pré-campanha, Rocha se apresenta como un candidato "liberal na economia e conservador nos costumes". Ele foi ao Recife no avião da Riachuelo acompanhado de Renan Santos, líder do MBL. Apesar da discordância com Barbosa, Rocha disse que o ex ministro tem a imagem de "uma pessoa ética"