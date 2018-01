Flávio Dino toma posse e promete combater a corrupção no Maranhão

SÃO LUÍS - O novo governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), foi empossado no cargo, prometendo combater a corrupção e trabalhar para promover o desenvolvimento econômico em consonância con uma política social.

"Não vamos mais permitir que a corrupção continue roubando nosso futuro", disse Dino em discurso na Assembleia Legislativa.

"Vamos integrar esforços dos grandes e dos pequenos para desenvolver o Maranhão, olhando para o mercado interno e criando condições para aproveitarmos as oportunidades externos. Mas vamos fazer isso respeitando as comunidades tradicionais e os menos favorecidos. Não vejo contradição entre a promoção do crescimento econômico e justiça social", afirmou.

Dino anunciou ainda um pacote com 17 medidas. Três delas foram anunciadas na Assembleia: a criação de uma secretaria de transparência e controle com foco no combate a corrupção, e a criação de uma secretaria de agricultura familiar; um projeto de lei instituindo o programa Mais Bolsa Família Escola e um projeto de lei instituindo regras para transição governamental. Agora Dino segue para o Palácio dos Leões para receber a faixa de governador das mãos do governador em exercício, Arnaldo Melo (PMDB-MA).