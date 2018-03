Flávia Arruda: imagens de recebimento de dinheiro são normais

A mulher do governador afastado do Distrito Federal (DF) José Roberto Arruda, Flávia Arruda, disse nesta terça-feira, 9, não ter se surpreendido com as imagens do marido flagrado recebendo dinheiro do ex-secretário de governo Durval Barbosa.

"Não me surpreende em nada porque eu sei que todo mundo recebe, e que a política no Brasil é assim. As pessoas precisam receber dinheiro para a campanha", disse Flávia ao deixar a Superintendência da Polícia Federal, onde seu marido encontra-se preso. "O dinheiro dele está declarado", completou.

Flávia disse que as imagens foram gravadas numa fase anterior ao seu casamento com Arruda, durante a pré-campanha dele ao governo do DF. "O único prejudicado nessa história é ele", acrescentou. Ela disse ter perdido quatro quilos desde que o marido foi preso. Esta foi a primeira vez que ela conversou com a imprensa desde que seu marido foi preso, em 11 de fevereiro.