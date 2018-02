Fizeram 'conta de padeiro' em obra, afirma ex-diretor

Costa, investigado por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro, disse que, apesar da estimativa inicial de custo de US$ 2,5 bilhões, a refinaria pernambucana deverá custar US$ 18,5 bi - mas negou que essa diferença se deva a superfaturamento.

Na entrevista, o ex-diretor conta ter conhecido o doleiro Alberto Youssef por intermédio do deputado José Janene (do PP, morto em 2010). Youssef o teria procurado em 2013 para que Costa lhe prestasse assessoria na área de petróleo, pela qual receberia R$ 300 mil, pagos com um automóvel Land Rover Evoque. O ex-diretor disse desconhecer as atividades do doleiro: "Soube que ele teve problemas no passado, mas nunca entrei em detalhes sobre isso".

Costa afirmou ainda ter "uma relação técnica e amistosa" com a presidente Dilma Rousseff e "amistosa e de respeito" com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.