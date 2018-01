'Fizemos um acidente: caiu, quebrou a cabeça' Erasmo Dias, ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo de 1974 a 1978, revelou detalhes de como ajudou a fraudar a perícia da chamada Chacina da Lapa, a morte de três integrantes do Comitê Central do PC do B, em dezembro de 1976. Fazia menos de um ano que o general Dilermando Gomes Monteiro assumira o comando do 2.º Exército em São Paulo. Tinha a ordem de evitar novas mortes no DOI, como a do jornalista Vladimir Herzog. Mas um dos presos do PC do B, João Baptista Franco Drummond, acabou morrendo no destacamento. Erasmo conta como fez para que ele "morresse" na Avenida 9 de Julho, simulando um atropelamento: