Fítas de vídeo podem ajudar no caso Celso Daniel Duas fitas podem ajudar a Polícia de São Paulo na investigação do assassinato do prefeito Celso Daniel. Uma delas gravada no restaurante, na zona sul da capital, onde Celso Daniel jantou com o empresário Sérgio Gomes da Silva pouco antes do seqüestro. A segunda fita foi gravada pelo circuito interno de segurança da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e teria registrado a perseguição ao utilitário-esportivo Pajero onde se encontravam o empresário e o prefeito de Santo André. Nenhuma hipótese é descartada O novo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Saulo de Castro Abreu Filho, disse hoje, em entrevista ao programa "Bom Dia, Brasil", da TV Globo, que todas as hipóteses estão sendo avaliadas no caso do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. O secretário referia-se à afirmação da MMC Automotores do Brasil de que a Pajero de onde o prefeito foi retirado não tinha nenhum problema que facilitasse a ação dos seqüestradores. O empresário Sérgio Gomes da Silva, que conduzia o prefeito, justificou que houve o destravamento automático das portas e um problema no câmbio. Para o secretário, o fato do empresário ter falhado em um ponto de seu depoimento, logo após o ocorrido, não quer dizer que tenha falhado no depoimento todo. "Nós não descartamos nenhuma possibilidade", afirmou o secretário. Durante entrevista, ele defendeu investimentos para que a Polícia Civil adquira novos equipamentos para retomar o caráter investigativo.