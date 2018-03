Fiscalização do Ministério Público irrita PF

O Ministério Público Federal em São Paulo reiterou ontem cobrança à Corregedoria-Geral da Polícia Federal sobre informações de apreensões de droga realizadas "sem a devida abertura de inquérito policial". Em ofício à cúpula da PF, o procurador da República Roberto Antonio Dassié Diana requereu a imediata abertura de investigação. A ofensiva de Dassié, que coordena o Grupo de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Federal em São Paulo, é mais um capítulo do procedimento que ele conduz marcado por um clima de tensão. A fiscalização realizada por procuradores incomoda os policiais federais e constantemente abre frente de atritos entre as duas instituições. Dassié conduz investigação sobre denúncias do delegado Protógenes Queiroz, mentor da Satiagraha - em julho, depois que perdeu a presidência do inquérito contra o banqueiro Daniel Dantas, o delegado protocolou representação na Procuradoria da República por meio da qual afirma ter sofrido boicote de superiores. Segundo Roberto Dassié, no período entre novembro e janeiro apenas nos inquéritos policiais sob a sua responsabilidade encontrou 15 casos de apreensão de "substâncias suspeitas em que os inquéritos foram abertos semanas ou meses depois da apreensão". O procurador considera "tal distorção inadmissível". Ele requisitou inquérito policial em todos os casos de apreensão de substâncias sem a regular investigação formal. "A apreensão de bem de propriedade particular constitui medida constritiva patrimonial e não pode ocorrer por meio de mera decisão administrativa sem a imediata instauração do pertinente inquérito policial", afirma Dassié. O procurador insiste em que, "se há elementos para apreensão de bens, por suspeita de serem ilícitos, há fundamentos para a instauração de inquérito policial". Ele reiterou seis pedidos datados de 2008. Dassié cobrou relatório atestando a localização física e o registro de todos os objetos apreendidos na Superintendência da PF em São Paulo, desde 2003. O procurador também quer acesso à "lista de todos os casos em que ocorreu a apreensão de bens sem a instauração do inquérito policial correspondente, incluindo datas e locais de apreensão, bem como número do procedimento e fundamentos da apreensão". CASOS SOLUCIONADOS Em nota, a Superintendência da PF em São Paulo informou que "desconhece as supostas irregularidades citadas pelo Ministério Público, uma vez que não recebeu documento informando sobre os fatos". Segundo a PF, "os casos ocorridos no passado foram todos solucionados, inclusive com a prisão e condenação dos envolvidos". A PF destacou que "na presente data está sendo encaminhado ofício ao procurador da República para que envie cópia dos casos em que entende existirem distorções no procedimento".