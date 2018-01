Fiscais libertam escravos em fazenda no Pará Fiscais do grupo móvel da Delegacia do Trabalho do Pará, depois de quatro dias de investigação, resgataram hoje, com a ajuda da Polícia Federal e do Ministério Público do Trabalho, 42 trabalhadores rurais encontrados em situação de escravidão na fazenda Cajual, em Goianésia, 250 km ao sul de Belém. Entre os libertados encontram-se cinco mulheres e seis crianças. Dentro da fazenda foram encontradas e apreendidas quatro armas de fogo, três motosserras e um caminhão com toras de madeira, extraídas irregularmente. De acordo com os fiscais, os trabalhadores viviam em situação degradante, não tinham água para beber e nem comida. Eles dormiam em redes ou no chão do alojamento e durante o dia trabalhavam em 17 fornos de carvoaria, cortavam árvores e roçavam áreas da fazenda. O valor das indenizações, que serão pagas neste sábado, alcança R$ 85 mil.