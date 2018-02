Fiscais do TRE acompanham almoço de Dilma com Garotinho

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro estão acompanhando e fotografando o almoço da presidente e candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, e do candidato do PR a governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, no Restaurante Popular Getúlio Vargas, em Bangu, na zona oeste do Rio.

A realização de discurso ou distribuição de material eleitoral em propriedade pública é proibida por lei. Não estão previstos discurso ou panfletagem no local. A presidente almoça cercada de seguranças, eleitores e curiosos. Alguns aproveitam para tirar "selfies" com a presidente Dilma ao fundo.

A presidente chegou às 12h25 acompanhada de Garotinho e comitiva. Cumprimentou funcionários e eleitores e, em seguida, foi almoçar. Os repórteres foram confinados no andar de cima e não têm acesso à presidente. Os fotógrafos foram posicionados num cercado ao lado de Dilma.