Fiscais do Ibama são presos por corrupção em MS Dois fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram presos na manhã de hoje, no centro de Campo Grande. Na terça-feira, 24, durante visita a uma madeireira legalmente estabelecida, os fiscais exigiram R$ 50 mil do proprietário para não o autuarem por irregularidades. O dono, porém, alegando que a sua empresa não se encontrava com nenhuma irregularidade, formulou denúncia contra os servidores na sede do órgão sem que eles soubessem.