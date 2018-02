'Firme como uma rocha', mulher de Campos recebe amigos

RECIFE - Conselheira, esteio e porto seguro do candidato à presidência da República, Eduardo Campos (PSB), Renata Campos se manteve serena junto aos cinco filhos durante esta quarta-feira (13), na sua casa, recebendo os amigos, familiares e políticos ligados ao marido, morto nesta manhã em um acidente de avião em Santos (SP).

"Não estava no script", comentava ela ao abraçar as pessoas que a visitavam, muitas vezes chorando. Com cada um ela conversava e compartilhava a alegria de Campos com a sua performance na entrevista da bancada do Jornal Nacional na noite desta terça-feira (12). "Fui lá e fiz um gol", disse ele à mulher, depois da sabatina.

Renata recebeu a todos, de pé, e se revesava com os outros filhos nos cuidados com o caçula Miguel, de sete meses de idade. Ela e Campos se conheceram ainda crianças e começaram a namorar na adolescência. Seguidores da cartilha do ex-governador e avô de Campos, Miguel Arraes, construíram uma família que era admirada por todos os que os conheciam pela união, harmonia e cumplicidade.

Graças a Renata, Campos, que não tinha limite de horário para trabalhar, pôde ser pai mesmo nos momentos de agenda cheia. A família sempre esteve presente. Na campanha , puxado por Renata, sempre arranjava tempo para conviver com os filhos.

"Ela está firme como uma rocha", resumiu o ex-secretário estadual de Imprensa de Campos, Evaldo Costa, amigo da família, ao falar sobre a postura de Renata diante da tragédia que se abateu sobre a família.