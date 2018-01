Firjan lança abaixo-assinado contra apropriação de recursos do Sistema S

Rio - A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) lançou, nesta segunda-feira (21), um abaixo-assinado online sobre cortes no orçamento do Sesi e do Senai. A iniciativa é um protesto contra a apropriação de 30% do recurso compulsório do Sistema S, anunciada pelo governo federal no último dia 14. "Mexer no Sesi e no Senai é privar o brasileiro dos seus direitos. É atacar quem pode ajudar o País a voltar a crescer: a indústria e o trabalhador", diz o manifesto.

De acordo com a Firjan, a medida inviabiliza o atendimento a cerca de 200 mil alunos, "afetando a vida de 1 milhão de pessoas, se incluídas suas famílias". O Sesi Rio afirma que a redução no orçamento implicará a suspensão de 320 mil exames e consultas médicas e odontológicas, e na redução na oferta de cursos profissionalizantes em 40 comunidades pacificadas, contempladas pelo programa Sesi Cidadania.

Segundo números divulgados pela Firjan, mais de 2,3 mil indústrias usam o Senai para a qualificação e profissionalização de trabalhadores. "Em 2015, apesar da recessão, o índice de alunos empregados após os cursos é de 60%. (...) Nos últimos cinco anos, 5.332 empresas receberam assessoria em inovação via Senai, e R$ 22 milhões foram captados em editais da área", diz a nota.