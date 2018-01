Financiamento público é central para reforma política A ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), Iriny Lopes, defendeu hoje, dia 26, que a reforma política que vem sendo discutida no Congresso aprove o financiamento público das campanhas eleitorais. "O financiamento público é central", afirmou a ministra, ao discursar em seminário estadual realizado pelo PT na capital paulista. Para ela, a reforma é fundamental para a melhoria do cenário político brasileiro. "Se nós quisermos avanço, teremos de ter outro perfil político, mais democratizado", declarou.