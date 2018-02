Fim do voto secreto deve ser votado hoje no Senado O fim voto secreto está entre as propostas de emenda à Constituição (PECs) a serem votadas hoje no Senado.Também estão na pauta do Plenário, que realiza sessão às 14h, a PEC 50/06, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que abre as votações para todas as deliberações do Senado; e a PEC 86/07, do senador Alvaro Dias (PSDB-PR), que prevê voto aberto apenas em casos de perda de mandato.