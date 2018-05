Fim de urgência em projetos também vale para o Senado

"A mim parece que não cabe um regime especial na Câmara e um regime diferente no Senado. Tem que ser um regime para as duas Casas. Não conheço o que foi decidido com o presidente Michel Temer (presidente da Câmara)", disse o presidente, ao final da sessão solene em homenagem à Associação dos Magistrados Brasileiros.

Ontem, o presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), anunciou que o presidente Lula aceitou retirar a urgência dos quatro projetos que tratam de pré-sal após um acordo feito entre líderes do governo e da oposição para que haja um calendário de votações para as propostas.

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse, entretanto, que a urgência pode ser imposta novamente, caso os senadores da oposição não façam um acordo parecido, com prazo para votar as matérias. A preocupação de Jucá deve-se a diferença de forças entre governo e oposição no Senado. Enquanto na Câmara a base aliada possui ampla maioria e consegue aprovar os projetos mais facilmente, no Senado a diferença de forças é equivalente.