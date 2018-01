Fim da reeleição pode reduzir corrupção, diz especialista A defesa que o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem fazendo a respeito do fim da reeleição e de um mandato de cinco anos é um dos principais instrumentos para reduzir a corrupção eleitoral. A afirmação é do cientista político e pesquisador da PUC e FGV de São Paulo, Marco Antônio Carvalho Teixeira. "Tomara que não seja apenas retórica (o discurso de Lula) e o fim da reeleição seja incluído na aguardada reforma política", diz Teixeira, reiterando que a reeleição torna a campanha eleitoral desigual para quem não tem mandato e é um instrumento que traz tentáculos à corrupção. Teixeira lembra que o Chile aprovou, em julho do ano passado, uma reforma constitucional que, entre outras coisas, reduziu o mandato presidencial de seis para quatro anos, sem direito a reeleição. "A reeleição nunca foi um instrumento adequado e a sua aprovação (no primeiro mandato do tucano Fernando Henrique Cardoso) foi feita sob uma avalanche de denúncias", emendou. Para o pesquisador da PUC e FGV de São Paulo, independente de quem vença o pleito presidencial de outubro deste ano, a reforma política deverá ser uma das prioridades em pauta, com a inclusão do fim do instrumento da reeleição. "Desde que foi instaurado, este instrumento tem estimulado o uso da máquina pública na direção de um novo mandato do governante. Eles (os eleitos) já assumem seus mandatos pensando na continuidade e isso não é bom para o País." Carvalho Teixeira diz ainda que as afirmações do presidente Lula em defesa do fim da reeleição sentido pode ser classificada como uma retomada da coerência com as bandeiras que seu partido, o PT, defendeu nos tempos áureos. "O PT foi uma das legendas que mais contestaram a aprovação da reeleição no País e seria bom que isso voltasse ao debate eleitoral."