Fillipi vai apresentar plano para tesouraria de Lula O prefeito de Diadema, José de Fillipi Júnior, deve apresentar nos próximos dias uma proposta de plano de trabalho para a tesouraria da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. O plano, que reunirá propostas de Fillipi para a função e detalhes sobre seu licenciamento do cargo de prefeito, servirá de base para que o PT confirme seu nome para o posto nas próximas eleições. Apesar de ainda não haver uma confirmação oficial sobre o assunto, dirigentes do PT dão praticamente como certa a escolha de Fillipi. "Está tudo praticamente certo", afirmou o secretário-adjunto de Comunicação da legenda, Francisco Campos. "Estamos apenas aguardando o plano para bater o martelo". Segundo assessores de Fillipi, o plano de trabalho será entregue entre amanhã e quarta-feira à direção petista.