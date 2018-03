Filhos de perseguidos pela ditadura serão indenizados A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça aprovou hoje indenização econômica e anistia política para 16 filhos e netos de pessoas que lutaram contra o regime militar e foram obrigadas a sair do País em função da militância de seus ascendentes. Entre eles estão os filhos do ex-presidente João Goulart, do ex-governador Leonel Brizola e do ex-líder comunista Luís Carlos Prestes.