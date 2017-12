Filhos de Lula já estão no Alvorada para festa da posse O cerimonial do Palácio do Planalto faz os últimos ajustes para a festa da posse do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro. Os cinco filhos de Lula e da primeira-dama Marisa Letícia já estão no Palácio da Alvorada, onde a família deverá passar a noite de réveillon. Lurian Lula da Silva, filha do presidente de uma relação anterior, também chegou nesta manhã ao Alvorada. A residência oficial da Granja do Torto também foi preparada para receber os filhos do presidente. A festa da posse começará às 16 horas, de segunda-feira, quando o presidente sairá da Catedral de Brasília em direção ao Congresso num Rolls-Royce. Depois de fazer um pronunciamento e tomar posse no plenário, Lula seguirá para o Planalto. Lá, subirá a rampa, fará um discurso informal no parlatório e, em seguida, dará posse aos 34 ministros. A equipe ministerial que vai a assumir formalmente no 1º dia de 2007 é a mesma. Por exigência da lei, todos os ministros, incluindo os que vão sair no final de janeiro, deverão assinar o livro de posse. Os ministros que estão de saída também vão posar ao lado de Lula, Marisa e do vice-presidente José Alencar para a tradicional foto de início de governo.