Filhos de Eduardo Campos fizeram vídeo em homenagem ao pai

SÃO PAULO - Em vídeo divulgado no Youtube, os filhos do candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, fizeram homenagem ao pai em comemoração do Dia dos Pais no último domingo, 10 de agosto.

“Apesar da agenda tão atribulada, você sempre conseguiu estar presente na vida de cada um”, diz sua filha mais velha, Maria Eduarda (21), no vídeo. Além de Maria Eduarda, ele também é pai de João (20), Pedro (18), José (9) e Miguel, que nasceu em 28 de janeiro deste ano e foi diagnosticado com Síndrome de Down.

Campos morreu nesta quarta-feira, 13, em acidente de avião em Santos, no litoral de São Paulo. Ele deixa a mulher, Renata Campos, e cinco filhos.