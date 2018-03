Filho de Sergio Cabral é vaiado durante premiação de surfista

A premiação do surfista Filipe Toledo, que venceu neste domingo a etapa do Rio da Liga Mundial de Surfe, teve um momento de mal estar com a chegada do secretário estadual de esportes, Marco Antônio Cabral. O filho do ex-governador Sérgio Cabral, foi vaiado e xingado quando subiu ao palanque montado na praia da Barra da Tijuca para cumprimentar o campeão do evento. Ao notar a hostilidade, o político deixou rapidamente o local.

Ficou claro que a baixa popularidade do pai respingou no secretário, de 23 anos. Sergio Cabral deixou o governo do Rio em abril do ano passado com a imagem desgastada. Desde então, são raras as suas aparições públicas. Em março, o Supremo Tribunal de Justiça passou a investigar o Cabral por possível participação no esquema de corrupção na Petrobrás.