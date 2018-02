Filho de Paulinho da Força foi contratado por fundação

Filho do deputado Paulo Pereira da Silva, candidato do PDT à Prefeitura de São Paulo e presidente licenciado da Força Sindical, Alexandre é, na prática, coordenador de Operações da pasta. Ele é responsável pela implementação dos PAT (Postos de Atendimento ao Trabalhador) pelo Estado.

Questionado sobre o fato de Alexandre, que é administrador de empresas, atuar numa coordenadoria para a qual oficialmente não foi nomeado, a assessoria de imprensa da secretaria afirmou que "o site da secretaria será corrigido", numa referência à notícia da própria pasta, em que apresenta o filho de Paulinho como o coordenador de Operações.

A assessoria de imprensa do governador Geraldo Alckmin (PSDB) não comentou o caso ontem. Procurados pela reportagem, Paulinho e Alexandre não responderam aos pedidos de entrevistas.

Indagada sobre as nomeações de pessoas ligadas aos quadros do partido nos escritórios regionais das secretarias, a Secretaria de Emprego afirmou que "todos têm ou tiveram atuação no movimento sindical ou no serviço público". Disse ainda que "suas indicações foram realizadas atendendo aos dispositivos legais".

Sobre a nomeação do ex-assessor de Paulinho, Luciano Martins Lourenço, para coordenador de Políticas de Inserção no Mercado de Trabalho, a secretaria afirmou que "ele é graduado em direito pela Universidade Paulista, foi diretor do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista e diretor de Relações Sindicais da Força Sindical". As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.