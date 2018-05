Filho de Lula obtém parecer favorável A Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu parecer favorável à candidatura de Marcos Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Lula. O parecer foi encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral e se posiciona favorável ao recurso de Marcos Cláudio, que teve o registro de candidato negado tanto pelo juiz eleitoral quanto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por ser filho do presidente da República. Marcos Cláudio quer se candidatar a vereador em São Bernardo do Campo. O TRE alegou que são inelegíveis parentes do presidente, mesmo por adoção. Para a defesa, a decisão é preconceituosa.