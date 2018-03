Filho de Lula ganha cargo na prefeitura de São Bernardo Marcos Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assume amanhã a cadeira de diretor do Departamento de Turismo e Eventos da prefeitura de São Bernardo do Campo, com salário de R$ 5,7 mil. Ele foi nomeado pelo prefeito Luiz Marinho (PT), ex-ministro do Trabalho e da Previdência e amigo do presidente. A nomeação, publicada na edição online de sexta-feira do Diário Oficial Notícias do Município, contradiz o discurso inicial de Marinho, de que escolheria os integrantes do primeiro e segundo escalões com base na capacidade técnica: o filho do presidente é formado em psicologia. Marcos já tentou se eleger vereador na cidade pelo PT, mas teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Marcos, 37 anos, é filho do primeiro casamento da primeira-dama Marisa Letícia, e depois foi adotado por Lula. Um dos projetos que pretende desenvolver é o da recuperação da Represa Billings, que, diz ele, ?tem grande potencial turístico?. Marcos também fala em ?reforçar o turismo? na cidade, que tem como uma das principais atrações a Cidade das Crianças, que está com os portões fechados, apesar de ter sido reformada no ano passado e de ter sido reinaugurada pelo ex-prefeito William Dib (PSB). Marinho quer fazer uma auditoria nos contratos da reforma antes de reabrir o equipamento.