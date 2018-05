Filho de Kátia Abreu vota contra impeachment de Dilma

BRASÍLIA - Em um rápido pronunciamento, o deputado Irajá Abreu (PSD-TO), filho da ministra da Agricultura, Kátia Abreu, votou há pouco contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mesmo com o PSD tendo orientado o voto a favor do pedido, Irajá atuou nos últimos dias, em parceria com sua mãe, para tentar cabalar votos favoráveis à Dilma.

Senadora licenciada pelo PMDB, Kátia Abreu se tornou uma das principais aliadas de Dilma, de quem é amiga pessoal.

"Pelo estado do Tocantins, em respeito à democracia, aos mais de 54 milhões de brasileiros que elegeram a presidente Dilma Rousseff o meu voto é não", disse Irajá.