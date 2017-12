Filho de ex-governador do Pará preso pede habeas-corpus A defesa de Marcelo França Gabriel, preso no início da semana durante a Operação Rêmora da Polícia Federal do Pará, entrou nesta quinta-feira com um pedido de habeas-corpus no Tribunal Regional da 1ª Região. De acordo com o Estado, o advogado Clodomir Araújo alega que seu cliente não praticou nenhum crime e que a prisão não passa de uma ação política movida por adversários do pai de Marcelo, o ex-governador Almir Gabriel. Marcelo e João Batista Ferreira Bastos foram presos na última terça-feira, sob a acusação de terem movimentado contratos de mais de R$ 50 milhões com o governo estadual, por meio de três empresas. Além deles, outras oito pessoas foram detidas. Nesta quinta, a PF começou a investigar o material apreendido até o momento. Em reportagem do Estado, o governador do Pará, Simão Jatene (PSDB), garantiu que toda denúncia comprovada que envolva projetos do governo será ´devidamente apurada´. E, apesar de não ter comentado a prisão de Marcelo, Jatene se solidarizou com o pai do acusado. O delegado responsável pelas investigações do caso, Caio Bezerra, afirmou que não pedirá prorrogação da prisão temporária dos dez presos. A Operação Rêmora da Polícia Federal foi realizada simultaneamente nos Estados do Pará, Amapá e Maranhão. A equipe formada por 130 policiais investigava os acusados há mais de um ano. Os presos - que teriam praticado fraude de R$ 9 milhões contra a Previdência Social - devem responder também por crimes de sonegação de impostos e falsidade.