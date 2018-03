Filho de Covas é alvo de devassa bancária e fiscal Amparados em acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), promotores do Ministério Público (MP) anunciaram ontem início do rastreamento de dados bancários e fiscais do advogado Mário Covas Neto, o Zuzinha, filho do falecido governador Mário Covas (1995-2001) e alvo de investigação por suposto envolvimento em contratos superfaturados da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).