Filho de Campos será chefe de gabinete do governador de Pernambuco

RECIFE- Aos 22 anos, João Henrique Campos, filho do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, vai ser o novo chefe de gabinete do atual governador do Estado, Paulo Câmara (PSB). O anúncio foi feito pelo Palácio do Campo das Princesas nesta quarta-feira, 17, e a posse ocorre nesta quinta, 18, no Recife.

Prestes a se formar em engenharia civil pela Universidade Federal de Pernambuco, João Campos já exerceu o cargo de secretário de organização do PSB estadual e atuou na juventude do partido. Ele tomou a frente dos palanques da legenda no Estado, com discursos inflamados, desde a morte do seu pai, em um acidente aéreo em Santos (SP), em agosto de 2014, no meio da campanha presidencial.

João Henrique exercerá a mesma função que o pai ocupou no segundo governo de seu avô, Miguel Arraes (1987-1990), também aos 22 anos. O jovem é o segundo de cinco filhos do ex-governador, morto em um acidente aéreo durante a campanha presidencial de 2014.

O atual chefe de gabinete de Paulo Câmara, Ruy Bezerra, assumirá a Controladoria-Geral do Estado. Já o atual controlador-geral, Rodrigo Amaro, vai para a Assessoria Especial com a missão de implantar a empresa pública de recuperação de débitos e emissão de debêntures.