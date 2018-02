Filho de Campos puxou gritos de saudação ao pai O público presente ao sepultamento de Eduardo Campos, candidato do PSB à Presidência da República, começa a deixar o cemitério de Santo Amaro, em Recife (PE). O local reuniu simpatizantes e militantes do PSB, que lotaram as alamedas. Assim que o caixão chegou ao cemitério, um princípio de tumulto se formou no portão principal. A administração chegou a fechar o portão, mas foi necessário reabri-lo, diante da possibilidade de invasão do cemitério.